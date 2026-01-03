Минобороны рассказало о потерях ВСУ в зоне действий «Запада»

«Всего в зоне ответственности группировки войск “Запад” потери противника составили до 210 военнослужащих, боевая бронированная машина, 14 автомобилей, артиллерийское орудие и станция радиоэлектронной борьбы. Уничтожены пять складов боеприпасов», — добавили в МО РФ.