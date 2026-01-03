Минобороны рассказало о потерях ВСУ в зоне действий «Запада»

«Подразделения группировки войск “Запад” нанесли поражение живой силе и технике двух механизированных, штурмовой, аэромобильной бригад ВСУ и бригады нацгвардии», — говорится в сводке российского ведомства.
Отмечается, что поражение было нанесено в районах населенных пунктов Грушевка, Купянск-Узловой, Сеньково и Смородьковка Харьковской области.
«Всего в зоне ответственности группировки войск “Запад” потери противника составили до 210 военнослужащих, боевая бронированная машина, 14 автомобилей, артиллерийское орудие и станция радиоэлектронной борьбы. Уничтожены пять складов боеприпасов», — добавили в МО РФ.