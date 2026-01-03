Минобороны рассказало о потерях ВСУ в зоне действия войск «Севера»

«Подразделения группировки войск “Север” улучшили тактическое положение. Нанесено поражение формированиям механизированной бригады, штурмового полка ВСУ и двух бригад теробороны в районах населенных пунктов Груновка, Кондратовка, Писаревка и Шостка Сумской области.
На харьковском направлении нанесено поражение подразделениям двух механизированных, мотопехотной бригад ВСУ и бригады теробороны в районах населенных пунктов Старица, Терновая и Чунуновка Харьковской области", — говорится в сводке военного ведомства.
«ВСУ потеряли до 215 военнослужащих, восемь автомобилей и орудие полевой артиллерии. Уничтожен склад материальных средств», — отмечает МО РФ.