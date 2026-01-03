Ричмонд
Силы ПВО сбили два летевших на Москву БПЛА

МОСКВА, 3 января. /ТАСС/. Беспилотник сбит силами ПВО Минобороны, сообщил мэр Москвы Сергей Собянин.

Источник: РИА "Новости"

«Системой ПВО Минобороны сбит один БПЛА, летевший на Москву. Специалисты экстренных служб работают на месте падения обломков», — написал он в своем канале в Max.

Позже Собянин сообщил, что отражена атака еще одного БПЛА, летевшего на Москву.

