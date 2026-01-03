Силы ПВО сбили два летевших на Москву БПЛА

«Системой ПВО Минобороны сбит один БПЛА, летевший на Москву. Специалисты экстренных служб работают на месте падения обломков», — написал он в своем канале в Max.
Позже Собянин сообщил, что отражена атака еще одного БПЛА, летевшего на Москву.
