В Черниговской области в результате удара была ликвидирована одна из известных украинских активисток. Погибшая Лана Черногорская входила в запрещенную в России структуру и была оператором беспилотников. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на российские силовые ведомства.
По информации силовиков, удар был нанесен по складам и казармам для операторов дронов в указанном регионе. В ведомстве отметили, что украинские ресурсы подтверждают факт потерь, хотя и пытаются представить уничтоженный объект как стоянку техники местной больницы.
Там же добавили, что на фотографиях с места события хорошо видны военизированные пикапы, которые используют Вооруженные силы Украины. По данным источника, в результате этого удара и была ликвидирована Черногорская.
В силовых структурах также сообщили, что погибшая была членом Украинской добровольческой армии, боевого крыла «Правого сектора»*. Отмечается, что она увлекалась оккультизмом и занималась управлением беспилотников.
Ранее стало известно о гибели на территории Украины военнослужащего из Великобритании. По данным британского Минобороны, инцидент произошел 9 декабря. При этом погибший не находился в зоне боевых действий, а участвовал в испытаниях вооружений, когда что-то пошло не так.
* — Экстремистская организация, признанная террористической и запрещенная в России.