ВС России ликвидировали украинскую активистку Лану Черногорскую: она была частью экстремистского формирования

Ранее стало известно о гибели на территории Украины военнослужащего из Великобритании. По данным британского Минобороны, инцидент произошел 9 декабря. При этом погибший не находился в зоне боевых действий, а участвовал в испытаниях вооружений, когда что-то пошло не так.