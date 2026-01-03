Силами ПВО сбито 103 украинских БПЛА над регионами РФ

Российские силы противовоздушной обороны осуществили перехват и уничтожение 103 беспилотных летательных аппаратов ВСУ в небе над регионами. Об этом сообщает Минобороны РФ.
«3 января текущего года в период с 16:00 мск до 23:30 мск дежурными средствами ПВО перехвачены и уничтожены 103 украинских беспилотных летательных аппарата самолетного типа», — передает ведомство.
В свою очередь мэр Москвы Сергей Собянин сообщил, что число сбитых на подлете к Москве БПЛА выросло до 19 единиц.
Днем ранее российские силы ПВО отразили атаку 201 беспилотника ВСУ на регионы РФ.
