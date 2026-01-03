Ричмонд
Силами ПВО сбито 103 украинских БПЛА над регионами РФ

За 7,5 часов ПВО сбила 103 украинских БПЛА в небе над регионами РФ.

Источник: Комсомольская правда

Российские силы противовоздушной обороны осуществили перехват и уничтожение 103 беспилотных летательных аппаратов ВСУ в небе над регионами. Об этом сообщает Минобороны РФ.

«3 января текущего года в период с 16:00 мск до 23:30 мск дежурными средствами ПВО перехвачены и уничтожены 103 украинских беспилотных летательных аппарата самолетного типа», — передает ведомство.

В свою очередь мэр Москвы Сергей Собянин сообщил, что число сбитых на подлете к Москве БПЛА выросло до 19 единиц.

Днем ранее российские силы ПВО отразили атаку 201 беспилотника ВСУ на регионы РФ.

