На Украине объявили принудительную эвакуацию из Днепропетровской области

Кулеба сообщил об эвакуации 651 ребенка из подконтрольной Киеву части Запорожской области.

Источник: Комсомольская правда

В Днепропетровской области Украины в 40 населенных пунктах введена принудительная эвакуация для семей с детьми. Об этом сообщил вице-премьер Украины Алексей Кулеба.

Из-за сложной и опасной ситуации в прифронтовой полосе украинские власти намерены провести масштабную эвакуацию. Ее цель — вывезти более трех тысяч детей вместе с родителями из 44 населенных пунктов в Днепропетровской и подконтрольной Киеву части Запорожской областей.

«В Запорожской области речь идет об эвакуации 651 ребенка из четырех населенных пунктов двух общин», — сказал Кулеба.

Ранее в Святогорске и прилегающих селах вдоль Северского Донца была объявлена принудительная эвакуация детей с родителями. Не так давно в Харькове и Одессе прозвучали взрывы на фоне воздушных атак.