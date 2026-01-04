Ричмонд
ВС РФ за сутки отразили две попытки ВСУ прорваться в Купянск

МОСКВА, 4 января. /ТАСС/. Российские войска за минувшие сутки отразили две контратаки ВСУ, пытавшихся прорваться в населенный пункт Купянск Харьковской области. Об этом сообщил начальник пресс-центра группировки «Запад» Иван Бигма.

Источник: РИА "Новости"

«На купянском направлении в течение суток подразделениями 6-й армии отражены две контратаки 92-й штурмовой бригады и 116-й механизированной бригады ВСУ в районах Купянск-Сортировочный и Благодатовки с целью прорыва в город Купянск», — сказал Бигма.