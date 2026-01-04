Военнослужащим Южной группировки войск вручили боевые награды

«Командование полка 70-й мотострелковой дивизии Южной группировки войск вручило государственные и ведомственные награды Минобороны России отличившимся в ходе выполнения боевых задач военнослужащим», — говорится в сообщении.
Отмечается, что за проявленное мужество и самоотверженность офицерам и рядовому составу полка были вручены медали Суворова, Жукова, знаки отличия «Георгиевский крест», а также медали «За боевое отличие», «За воинскую доблесть» и другие.
В ведомстве уточнили, что церемония награждения прошла в тыловом районе зоны проведения СВО.