Экипаж истребителя Су-34 уничтожил пункт временной дислокации ВСУ

Авиационные средства поражения, оснащенные универсальными модулями планирования и коррекции (УМПК), были применены для нанесения ударов по указанным координатам. После получения разведывательных данных, подтверждающих полное уничтожение намеченной цели, экипаж успешно осуществил возвращение на базу.