Экипаж истребителя Су-34 уничтожил пункт временной дислокации ВСУ

Экипаж многофункционального сверхзвукового истребителя-бомбардировщика Су-34 Воздушно-космических сил (ВКС) уничтожил пункт временной дислокации подразделения Вооруженных сил Украины (ВСУ) в зоне ответственности группировки войск «Восток». Об этом 4 января сообщили в Минобороны РФ.

Источник: Министерство обороны РФ

Авиационные средства поражения, оснащенные универсальными модулями планирования и коррекции (УМПК), были применены для нанесения ударов по указанным координатам. После получения разведывательных данных, подтверждающих полное уничтожение намеченной цели, экипаж успешно осуществил возвращение на базу.

В Минобороны РФ 3 января сообщили, что экипаж вертолета Ми-28НМ уничтожил опорный пункт подразделения ВСУ в зоне ответственности группировки войск «Центр». С определенной дистанции были выпущены авиационные снаряды. Разведка подтвердила поражение цели. Выполнив боевую задачу, экипаж вернулся на базу.