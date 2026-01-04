Ричмонд
Военнослужащий из Чунского округа погиб в зоне СВО 1 января

Боец отдал свою жизнь ради безопасности россиян.

Источник: IrkutskMedia.ru

IrkutskMedia, 4 января. Мэр Чунского округа Николай Хрычов сообщил о гибели военнослужащего Дмитрия Герра с позывным Друид в зоне спецоперации. В новогоднюю ночь мужчина прислал ролик с поздравлением, а на следующий день — 1 января — вражеский снаряд унёс жизни Друида и двух его товарищей.

Как сообщает глава округа в своем тг-канале (18+), мужчина был не только бесстрашным и мужественным бойцом. Он помог оснастить клуб рукопашного боя «Vетеран» в Лесогорске. В своем новогоднем поздравлении он пожелал ребятам спортивных побед.

«Пухом тебе земля, наш Герой, и вечная память! Низкий поклон за твой подвиг!» — сказал мэр в своем тг-канале.

Ранее сообщалось, что Сергей Вишневский из Усть-Кута погиб в зоне проведения СВО во время выполнения боевых задач 2 июля 2025 года. Как сообщает пресс-служба администрации города, военнослужащему было 49 лет.