Военнослужащий из Чунского округа погиб в зоне СВО 1 января

IrkutskMedia, 4 января. Мэр Чунского округа Николай Хрычов сообщил о гибели военнослужащего Дмитрия Герра с позывным Друид в зоне спецоперации. В новогоднюю ночь мужчина прислал ролик с поздравлением, а на следующий день — 1 января — вражеский снаряд унёс жизни Друида и двух его товарищей.