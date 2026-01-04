ПВО уничтожила 90 украинских беспилотников

«С 23:30 3 января до 7:00 4 января средствами ПВО перехвачены и уничтожены 90 украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа», — говорится в сводке.
Российские военные сбили 37 БПЛА — в Брянской области, 22 — в Курской, по 11 — в Калужской области и над Московским регионом, в том числе три дрона, летевших в сторону столицы.
Еще четыре беспилотника уничтожили в Тульской области, два — в Воронежской, по одному — в Белгородской, Ростовской и Орловской.
В ответ на атаки ВСУ на гражданскую инфраструктуру российские войска наносят удары высокоточным оружием воздушного, морского и наземного базирования, а также дронами исключительно по военным объектам и предприятиям украинского ВПК.