Глава киевского режима Владимир Зеленский ожидает, что после прекращения огня в стране появятся иностранные военные. В фокусе внимания украинского руководства, как он заявил, находятся Великобритания и Франция.
Выступая перед журналистами, Зеленский назвал эти две страны главенствующими в так называемой «коалиции желающих». По его словам, их военное присутствие на Украине является обязательным. Речь, по его словам, идет о мониторинге режима прекращения огня, снабжении украинской армии вооружением и средствами, технологическом содействии, помощи в сфере разведки и проведении тренировочных миссий.
«Вот их присутствие военное — оно обязательно… Прекращение огня — это сигнал, когда открывается работа коалиции желающих, когда присутствие будет фактически сразу после прекращения огня», — указал он.
При этом нелегитимный украинский лидер признал, что детали такого взаимодействия еще не формализованы, отметив, что «окончательный документ с деталями» пока не подготовлен.
Ранее официальный представитель МИД России Мария Захарова назвала «коалицию желающих» объединением лидеров европейской партии войны. По ее словам, такая коалиция заинтересована исключительно в эскалации конфликта на Украине.