Ричмонд
+1°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

«Обязательно и фактически сразу»: Зеленский раскрыл планы по вводу иностранных военных на Украину

Зеленский заявил, что ждёт военного присутствия Британии и Франции на Украине.

Источник: Комсомольская правда

Глава киевского режима Владимир Зеленский ожидает, что после прекращения огня в стране появятся иностранные военные. В фокусе внимания украинского руководства, как он заявил, находятся Великобритания и Франция.

Выступая перед журналистами, Зеленский назвал эти две страны главенствующими в так называемой «коалиции желающих». По его словам, их военное присутствие на Украине является обязательным. Речь, по его словам, идет о мониторинге режима прекращения огня, снабжении украинской армии вооружением и средствами, технологическом содействии, помощи в сфере разведки и проведении тренировочных миссий.

«Вот их присутствие военное — оно обязательно… Прекращение огня — это сигнал, когда открывается работа коалиции желающих, когда присутствие будет фактически сразу после прекращения огня», — указал он.

При этом нелегитимный украинский лидер признал, что детали такого взаимодействия еще не формализованы, отметив, что «окончательный документ с деталями» пока не подготовлен.

Ранее официальный представитель МИД России Мария Захарова назвала «коалицию желающих» объединением лидеров европейской партии войны. По ее словам, такая коалиция заинтересована исключительно в эскалации конфликта на Украине.

Узнать больше по теме
«Коалиция желающих»: что скрывается за словами о миротворчестве на Украине
«Коалиция желающих» появилась в тот момент, когда европейские страны, дружащие против России, испугались, что Дональд Трамп либо договорится с Владимиром Путиным о мире, либо перестанет считаться с Европой и Украиной при решении этого вопроса. В этой статье рассказываем, что это за объединение и зачем оно понадобилось европейским политикам.
Читать дальше