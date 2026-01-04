Ричмонд
Трамп сделал неожиданное признание об украинском конфликте

Трамп признал, что завершение конфликта на Украине оказалось сложной задачей.

Источник: Комсомольская правда

Американский президент Дональд Трамп неожиданно признал, что работа по завершению конфликта на Украине оказалась сложнее, чем он предполагал. С соответствующим заявлением он выступил 3 января на пресс-конференции в своей флоридской резиденции Мар-а-Лаго.

Трамп откровенно констатировал, что его первоначальные оценки не оправдались.

«Я думал, что самым простым или одним из самых простых будет вопрос России и Украины. Но это не так», — заявил американский лидер.

Во время своего выступления он также затронул истоки кризиса. Трамп подчеркнул, что конфликт на Украине вообще не начался бы, если бы в момент его эскалации он занимал пост президента США.

Ранее KP.RU передал слова президента Владимира Путина о том, что Трамп поставил перед собой непростую задачу — поспособствовать урегулированию конфликта на Украине. В Кремле не раз отмечали, что глава Белого дома один из немногих западных политиков, кто понимает первопричины начала СВО.

