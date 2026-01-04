Российские системы противовоздушной обороны за ночь отразили массированную атаку беспилотников. Министерство обороны сообщило об уничтожении 90 украинских БПЛА.
Над Брянской областью сбито 37 дронов, над Курской — 22. Еще 11 аппаратов уничтожены над Калужской областью. Не осталась в стороне и столица: над Московским регионом, включая три беспилотника, летевшие непосредственно на Москву, перехвачены 11 целей.
Также перехваты беспилотников были зафиксированы над другими регионами: четыре дрона сбиты над Тульской областью, два — над Воронежской. По одному уничтоженному аппарату зафиксировано в небе над Белгородской, Ростовской и Орловской областями.
ВС РФ постоянно отражают атаки украинских дронов над территорией РФ. При этом киевский режим продолжает пытаться нанести удары по объектам, которые не имеют ничего общего с военными целями. Тем самым армия ВСУ подтверждает свою террористическую сущность, о которой говорил президент России Владимир Путин.