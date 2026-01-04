Батальон танковой бригады ВСУ отправили в штурмовики

По словам источника агентства, в район Грабовского направляются военнослужащие батальонов обеспечения учебных центров ВСУ. Отмечается, что в подчинение командованию 71-й егерской бригады был передан батальон 1-й механизированной бригады ВСУ. По имеющейся информации, личный состав может быть задействован в «мясных штурмах» в районах населенных пунктов Варачино и Алексеевка.