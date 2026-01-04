Командование Вооруженных сил Украины (ВСУ) перебрасывает ограниченно годных мобилизованных без боевого опыта в район населенного пункта Грабовское в Сумской области. Об этом сообщили РИА Новости в российских силовых структурах.
По словам источника агентства, в район Грабовского направляются военнослужащие батальонов обеспечения учебных центров ВСУ. Отмечается, что в подчинение командованию 71-й егерской бригады был передан батальон 1-й механизированной бригады ВСУ. По имеющейся информации, личный состав может быть задействован в «мясных штурмах» в районах населенных пунктов Варачино и Алексеевка.
«В подчинение… передан батальон 1-й отдельной тяжелой механизированной бригады в качестве штурмовиков. Переданный личный состав, вероятно, будет задействован в мясных штурмах Варачино и Алексеевки», — сказал собеседник агентства.
Ранее в Сумской области военные российской армии ликвидировали командира инженерно-саперного взвода ВСУ. Кроме того, был ликвидирован командир взвода украинской армии в звании лейтенанта.