Ранее начальник Генштаба ВС РФ Валерий Герасимов заявил, что Вооруженные силы РФ ведут наступление почти по всему фронту в зоне СВО. При этом президент России Владимир Путин поручил в 2026 году продолжить работу по созданию зоны безопасности вдоль приграничных регионов.
«Ключевое условие приближения мира — успехи российской армии. Они формируют и соответствующую моральную атмосферу в рядах ВСУ, и в целом — в украинском обществе», — сказал Константинов.
Кроме того, по его словам, завершение украинского конфликта приближает стремительная деградация инфраструктуры на территории Украины, коррупционные скандалы, которые все явственнее обозначают сущность киевского режима.