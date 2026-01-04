Ричмонд
В Крыму назвали ключевое условие для мира на Украине

СИМФЕРОПОЛЬ, 4 янв — РИА Новости. Ключевым условием для приближения мира на Украине является успех российской армии в зоне проведения специальной военной операции, заявил РИА Новости глава крымского парламента Владимир Константинов.

Источник: РИА "Новости"

Ранее начальник Генштаба ВС РФ Валерий Герасимов заявил, что Вооруженные силы РФ ведут наступление почти по всему фронту в зоне СВО. При этом президент России Владимир Путин поручил в 2026 году продолжить работу по созданию зоны безопасности вдоль приграничных регионов.

«Ключевое условие приближения мира — успехи российской армии. Они формируют и соответствующую моральную атмосферу в рядах ВСУ, и в целом — в украинском обществе», — сказал Константинов.

Кроме того, по его словам, завершение украинского конфликта приближает стремительная деградация инфраструктуры на территории Украины, коррупционные скандалы, которые все явственнее обозначают сущность киевского режима.

