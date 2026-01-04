Ричмонд
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Средства ПВО сбили 42 украинских дрона над российскими регионами

Силы ПВО сбили 42 дрона ВСУ над российскими регионами.

Источник: © РИА Новости

МОСКВА, 4 янв — РИА Новости. Дежурные средства российской ПВО с 07.00 до 09.00 мск сбили над рядом российских регионов 42 украинских беспилотника, сообщили в Минобороны РФ.

«Чертвертого января текущего года в период с 07.00 мск до 09.00 мск дежурными средствами ПВО перехвачены и уничтожены 42 украинских беспилотных летательных аппарата самолетного типа», — говорится в сообщении.

В ведомстве отметили, что 12 из них были сбиты над Рязанской областью, 11 — над Белгородской, шесть — над Воронежской, по четыре — над Курской и Липецкой областями, два — над Тульской и по одному — над Орловской, Калужской и Тамбовской областями.