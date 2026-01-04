Средства ПВО сбили 42 украинских дрона над российскими регионами

В ведомстве отметили, что 12 из них были сбиты над Рязанской областью, 11 — над Белгородской, шесть — над Воронежской, по четыре — над Курской и Липецкой областями, два — над Тульской и по одному — над Орловской, Калужской и Тамбовской областями.