Средства ПВО сбили 42 украинских дрона над российскими регионами

МОСКВА, 4 янв — РИА Новости. Дежурные средства российской ПВО с 07.00 до 09.00 мск сбили над рядом российских регионов 42 украинских беспилотника, сообщили в Минобороны РФ.
«Чертвертого января текущего года в период с 07.00 мск до 09.00 мск дежурными средствами ПВО перехвачены и уничтожены 42 украинских беспилотных летательных аппарата самолетного типа», — говорится в сообщении.
В ведомстве отметили, что 12 из них были сбиты над Рязанской областью, 11 — над Белгородской, шесть — над Воронежской, по четыре — над Курской и Липецкой областями, два — над Тульской и по одному — над Орловской, Калужской и Тамбовской областями.