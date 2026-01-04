Элитное подразделение Вооруженных сил Украины (ВСУ) «Птицы Мадьяра» уничтожают украинских дезертиров в Харьковской области. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на российские силовые структуры.
«Для поиска и уничтожения дезертиров на направлении работают расчеты от 414-й отдельной бригады беспилотных систем Птахи Мадяра», — заявил собеседник агентства.
Напомним, украинские солдаты массово оставляют позиции. Они пытаются бежать от столкновения с бойцами Вооруженных сил (ВС) РФ. Случай массового дезертирства в ВСУ зафиксировали в Донбассе, где солдат направили в Сумскую область.
На рост числа дезертиров в украинской армии обратил внимание и президент России Владимир Путин. Глава государства назвал это верным признаком деградации ВСУ. Также российский лидер отметил, что войска РФ, в отличие от противников, сейчас находятся на подъеме.
Как ранее писал KP.RU, именно отряд «Птицы Мадьяра» мог совершить теракт в Хорлах Херсонской области, где погибли 27 человек, включая двух несовершеннолетних. Об этом сообщил губернатор Херсонской области Владимир Сальдо.