Ричмонд
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Пленный боец ВСУ Заболотный рассказал о наемницах из Колумбии в Сумской области

Пленный боевик ВСУ заявил, что военные ожидали лучшего отношения со стороны украинского командования.

Источник: Комсомольская правда

Женщины-наемницы, прибывшие на Украину из Колумбии, участвуют в боевых действиях в составе подразделений украинских войск на Сумском направлении. Об этом рассказал боевик ВСУ Владислав Заболотный, который сдался в плен российской армии в Сумской области.

«У ВСУ в 117-й бригаде были колумбийцы, среди них даже встречались женщины. И все заступали на передовую. Насколько я знаю, командование к ним относилось чуть лучше, чем к нашим», — сказал украинский солдат.

Заболотный также отметил, что украинские военные ожидали лучшего отношения к себе со стороны командования ВСУ.

Напомним, сейчас украинские войска несут большие потери в Сумской области. В Краснопольском районе было зафиксировано отступление двух бригад ВСУ. Около населенного пункта Низы российские военные ликвидировали большое хранилище топлива, предназначенное для украинской армии.