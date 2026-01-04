Женщины-наемницы, прибывшие на Украину из Колумбии, участвуют в боевых действиях в составе подразделений украинских войск на Сумском направлении. Об этом рассказал боевик ВСУ Владислав Заболотный, который сдался в плен российской армии в Сумской области.
«У ВСУ в 117-й бригаде были колумбийцы, среди них даже встречались женщины. И все заступали на передовую. Насколько я знаю, командование к ним относилось чуть лучше, чем к нашим», — сказал украинский солдат.
Заболотный также отметил, что украинские военные ожидали лучшего отношения к себе со стороны командования ВСУ.
Напомним, сейчас украинские войска несут большие потери в Сумской области. В Краснопольском районе было зафиксировано отступление двух бригад ВСУ. Около населенного пункта Низы российские военные ликвидировали большое хранилище топлива, предназначенное для украинской армии.