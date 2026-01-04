Из-за падения обломков БПЛА в Воронежской области загорелась хозпостройка

В Воронежской области в девять утра 4 января объявлен отбой режима опасности БПЛА. Главным последствием ночной атаки стало возгорание хозяйственной постройки в одном из районов области — пожар возник из-за падения обломков сбитого беспилотника. Об этом сообщил у себя в телеграм-канале губернатор Александр Гусев. Он подчеркнул, что, по предварительной информации, пострадавших нет, а огонь оперативно потушили.
Глава региона добавил:
— Напоминаю воронежцам: не делитесь в интернете фото- и видеоматериалами с последствиями работы ПВО, особенно с привязкой к местности. Если вы увидели лежащий беспилотник или обломки, сообщите об этом по телефону 112, не приближаясь к опасным предметам.
Губернатор сообщил, что в течение минувшей ночи средства ПВО сбили семь дронов над Воронежской областью. Ранее Минобороны РФ информировало о двух беспилотниках самолетного типа, которые уничтожили над регионом в период с 23:30 3 января до 7:00 4 января.
Напомним, непосредственная угроза удара БПЛА нависла прошедшей ночью над Воронежем, Борисоглебском, а также над Россошанским, Бутурлиновским, Лискинским и Острогожским районами. О том, что прямая опасность там миновала, сообщалось с 4:36 до 7:16 утра.