В Кореновском районе обломки БПЛА частично разрушили частный дом

В станице Журавской Кореновского района обломки беспилотного летательного аппарата частично разрушили один из частных домов. Пострадавших нет. Об этом сообщили в оперативном штабе Краснодарского края.
В соседних трех домовладениях выбиты окна и остекление. На месте происшествия работают оперативные и профильные службы, которые оценивают масштаб повреждений и обеспечивают безопасность жителей.
Ранее сообщалось, что на Кубани отменили беспилотную опасность вечером 3 января. Сигнал действовал на Кубани два часа. В крае существовала угроза падения БПЛА.
Узнать больше по теме
Беспилотные летательные аппараты (БПЛА): что это и как они работают
Сотню лет назад устройства, которые летают без пилота на борту и выполняют недоступные человеку задачи, казались фантастикой. А теперь они стали реальностью: собрали главное о беспилотных летательных аппаратах (БПЛА) и о том, для чего они нужны.Читать дальше