В Кореновском районе обломки БПЛА частично разрушили частный дом

В станице Журавской поврежден частный дом после падения дрона.

Источник: Комсомольская правда

В станице Журавской Кореновского района обломки беспилотного летательного аппарата частично разрушили один из частных домов. Пострадавших нет. Об этом сообщили в оперативном штабе Краснодарского края.

В соседних трех домовладениях выбиты окна и остекление. На месте происшествия работают оперативные и профильные службы, которые оценивают масштаб повреждений и обеспечивают безопасность жителей.

Ранее сообщалось, что на Кубани отменили беспилотную опасность вечером 3 января. Сигнал действовал на Кубани два часа. В крае существовала угроза падения БПЛА.

