ВС России нанесли поражение цехам производства беспилотников

МОСКВА, 4 янв — РИА Новости. Вооруженные силы России нанесли поражение цехам производства, сборки беспилотных летательных аппаратов дальнего действия и местам их хранения, сообщило министерство обороны РФ.
«Оперативно-тактической авиацией, ударными беспилотными летательными аппаратами, ракетными войсками и артиллерией группировок войск Вооруженных Сил Российской Федерации нанесено поражение цехам производства, сборки беспилотных летательных аппаратов дальнего действия и местам их хранения, складам боеприпасов, а также пунктам временной дислокации украинских вооруженных формирований и иностранных наемников в 156 районах», — говорится в сообщении ведомства.
Средствами противовоздушной обороны сбиты управляемая авиационная бомба и 210 беспилотных летательных аппаратов самолетного типа.