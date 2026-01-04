Ричмонд
ВС России нанесли поражение цехам производства беспилотников

ВС России нанесли поражение цехам производства и сборки БПЛА ВСУ.

Источник: © РИА Новости

МОСКВА, 4 янв — РИА Новости. Вооруженные силы России нанесли поражение цехам производства, сборки беспилотных летательных аппаратов дальнего действия и местам их хранения, сообщило министерство обороны РФ.

«Оперативно-тактической авиацией, ударными беспилотными летательными аппаратами, ракетными войсками и артиллерией группировок войск Вооруженных Сил Российской Федерации нанесено поражение цехам производства, сборки беспилотных летательных аппаратов дальнего действия и местам их хранения, складам боеприпасов, а также пунктам временной дислокации украинских вооруженных формирований и иностранных наемников в 156 районах», — говорится в сообщении ведомства.

Средствами противовоздушной обороны сбиты управляемая авиационная бомба и 210 беспилотных летательных аппаратов самолетного типа.

