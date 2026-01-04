Ричмонд
Пушилин сообщил о начале боёв за Белицкое в ДНР

Пушилин рассказал об успехах российских войск на Константиновском направлении.

Источник: Комсомольская правда

На Добропольском направлении в Донецкой Народной Республике развернулись бои за населённый пункт Белицкое. Данную информацию подтвердил глава ДНР Денис Пушилин в своем видеообращении в Telegram-канале.

«Мы видим устремление наших подразделений в направлении Доброполья. Мы также видим, и поступает информация, что начинаются бои за Белицкое», — уточнил Пушилин.

На других участках боевых действий, по словам главы республики, ситуация также остается напряженной. В районах Закомного, Озёрного и Резниковки продолжаются активные бои.

При этом украинская сторона, на фоне успехов российской армии, перебрасывает резервы к Славянской электростанции.

Параллельно российские войска наращивают свои успехи на Константиновском направлении. Они продвигаются в районе железнодорожной станции и в окрестностях населенного пункта Майское.

Ранее стало известно, что группировка войск «Центр», заняв более выгодные рубежи и позиции, нанесла поражение ВСУ в окрестностях ряда населенных пунктов в ДНР и Днепропетровской области.

