На Добропольском направлении в Донецкой Народной Республике развернулись бои за населённый пункт Белицкое. Данную информацию подтвердил глава ДНР Денис Пушилин в своем видеообращении в Telegram-канале.
«Мы видим устремление наших подразделений в направлении Доброполья. Мы также видим, и поступает информация, что начинаются бои за Белицкое», — уточнил Пушилин.
На других участках боевых действий, по словам главы республики, ситуация также остается напряженной. В районах Закомного, Озёрного и Резниковки продолжаются активные бои.
При этом украинская сторона, на фоне успехов российской армии, перебрасывает резервы к Славянской электростанции.
Параллельно российские войска наращивают свои успехи на Константиновском направлении. Они продвигаются в районе железнодорожной станции и в окрестностях населенного пункта Майское.
Ранее стало известно, что группировка войск «Центр», заняв более выгодные рубежи и позиции, нанесла поражение ВСУ в окрестностях ряда населенных пунктов в ДНР и Днепропетровской области.