В небе над Волгоградской областью 4 января уничтожено три БПЛА

В воскресенье, 4 января, с 13.00 до 20.00 силами дежурных средств ПВО над территорией Волгоградской области были обезврежены сразу 3 беспилотных летательных аппарата. Об этом сообщили в Министерстве обороны РФ.
Всего российские зенитчики перехватили и уничтожили 253 украинских беспилотных летательных аппарата самолетного типа.
Напомним, ранее в регионе была объявлена угроза атаки БПЛА. Немного позже аэропорт Волгограда ограничил прием и выпуск воздушных судов.
