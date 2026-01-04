Над российскими регионами сбили более 250 беспилотников ВСУ

МОСКВА, 4 янв — РИА Новости. Военные уничтожили 253 дрона ВСУ над российской территорией, сообщило Минобороны.
«С 13:00 до 20:00 мск дежурными средствами ПВО перехвачены и уничтожены 253 украинских беспилотных летательных аппарата самолетного типа», — рассказали там.
В их числе:
— 86 дрона — в небе над Брянской областью;
— 53 БПЛА — над Белгородской;
— 39 беспилотников — над территорией Московского региона;
— 27 — над Калужской областью;
— 14 — над Курской;
— по восемь — над Рязанской и Тульской областями;
— по три — над Владимирской, Волгоградской, Липецкой, Орловской и Ростовской;
— два — над Воронежской областью;
— один — над Смоленской.
Украинские боевики ежедневно нацеливают беспилотники на гражданские объекты. Армия в ответ бьет высокоточным оружием воздушного, морского и наземного базирования, а также дронами исключительно по военным объектам и предприятиям украинского ВПК.