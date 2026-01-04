Ричмонд
МО РФ сбили 41 украинский БПЛА над регионами России

41 украинский БПЛА был сбит за три часа.

Вечером, 4 января 2026 года, Министерство обороны России сообщило об успешном уничтожении 41 украинского беспилотника. Соответствующая информация была опубликована в Telegram-канале ведомства.

Подчеркивается, что системы ПВО перехватили 41 вражеский БПЛА в период с 20:00 по 23:00 по московскому времени.

«С 20.00 мск до 23.00 мск дежурными средствами ПВО перехвачен и уничтожен 41 украинский беспилотный летательный аппарат самолетного типа», — говорится в публикации.

Так, больше всего БПЛА было уничтожено над Курской областью — 14. Семь дронов сбили в Московском регионе, шесть — над Рязанской областью. Еще по четыре БПЛА уничтожены в Белгородской и Липецкой областях. Три — над территорией Владимирской области, два — в Тверской и один — в Воронежской области.

Ранее, как сообщал сайт KP.RU, в период с 13.00 по 20.00 по московскому времени были сбиты более 250 БПЛА ВСУ.

