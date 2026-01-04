МО РФ сбили 41 украинский БПЛА над регионами России

Так, больше всего БПЛА было уничтожено над Курской областью — 14. Семь дронов сбили в Московском регионе, шесть — над Рязанской областью. Еще по четыре БПЛА уничтожены в Белгородской и Липецкой областях. Три — над территорией Владимирской области, два — в Тверской и один — в Воронежской области.