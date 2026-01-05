Хинштейн: Дрон ВСУ атаковал строящуюся многоэтажку в Курске

Украинские военные предприняли попытку атаковать объекты на территории Курской области. Один из дронов врезался в строящееся многоэтажное здание в Курске. Об этом информировал губернатор региона Александр Хинштейн.
«Вражеский беспилотник атаковал строящуюся многоэтажку в Курске. Украинский дрон врезался в один из этажей МКД на проспекте Плевицкой», — написал губернатор в Telegram-канале.
По словам Хинштейна, на стройке в это время не было людей. При инциденте никто не пострадал, сотрудники оперативных служб проверяют здание.
Хинштейн напомнил жителям региона о необходимости быть бдительными и соблюдать меры безопасности.
Напомним, вечером, 4 января 2026 года, Министерство обороны России сообщило об успешном уничтожении 41 украинского беспилотника.