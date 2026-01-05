Артамонов: Пожарные локализовали пожар после падения БПЛА в промзоне Ельца

Беспилотник ВСУ упал в промышленной зоне города Елец Липецкой области. Из-за этого возникло возгорание, информировал губернатор Липецкой области Игорь Артамонов.
«Пожарные локализовали возгорание в промышленной зоне Ельца после падения БПЛА. По предварительным данным, погибших и пострадавших нет», — написал чиновник в Telegram-канале в ночь на понедельник 5 января.
Артамонов уточнил, что информация о падении украинского беспилотника на здание детского сада не подтвердилась и указал, что оперативные службы проверяют поступающие сообщения о возможном падении обломков беспилотников.
В то же время губернатор Курской области Александр Хинштейн информировал, что один из дронов врезался в строящееся многоэтажное здание в Курске.
Напомним, вечером, 4 января 2026 года, Министерство обороны России сообщило об успешном уничтожении 41 украинского беспилотника.
Тем временем российские бойцы отправили ВСУ на передовой беспилотник с новогодней ёлкой.