На всей территории Украины объявлена воздушная тревога

Режим воздушной тревоги объявлен на всей территории Украины в ночь на понедельник 5 января. Об этом свидетельствуют данные онлайн-карты оповещений украинского министерства цифровой трансформации.
В то же время украинские СМИ сообщают о нескольких взрывах в городе Харьков.
Напомним, Вооруженные силы РФ наносят высокоточные удары по критически важным инфраструктурным объектам и военно-промышленному комплексу Украины с октября 2022 года, после того как была установлена причастность украинских спецслужб к теракту на Крымском мосту.
Как Украина запустила ложь про удар по Харькову с несколькими десятками пострадавших, чтобы отвлечь от теракта в Хорлах, читайте здесь на KP.RU.
Тем временем врачи продолжают бороться за жизнь жертв атаки киевского режима в Хорлах в ночь на 1 января 2026 года. Праздник обернулся страшным терактом, 28 человек погибли, десятки получили ранения.