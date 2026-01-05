ВС России блокируют пути подвоза и ротации ВСУ под Добропольем

По словам собеседника агентства, в случае обнаружения противника на дальних рубежах по нему ведется огонь дальнобойной артиллерии и применяется авиация, чтобы не допустить подвоза боеприпасов и ротации к линии боевого соприкосновения.
«Все движения противник старается проводить ночью, на нашем направлении старается выбирать момент, вольно они могут ездить только на удалении», — добавил он.
Доброполье располагается в 30 километрах севернее освобожденного Красноармейска, который освободили в начале декабря.