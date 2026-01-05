На Западе назвали причины, почему 2026 год будет тяжёлым для Зеленского

Наступивший 2026 год будет тяжёлым для Владимира Зеленского по ряду причин, на которые указывает издание Guardian. Одной из причин названо отсутствие выборов на Украине.
«Предстоящий год может оказаться для Зеленского непростым и в политическом плане, поскольку пятилетний президентский срок, на который он был избран весной 2019 года, приближается к семилетнему рубежу», — сказано в публикации.
Второй причиной издание называет стремление большинства украинцев завершить боевые действия, пусть даже путём заключения невыгодной сделки.
Напомним, после встречи с «коалицией желающих» Зеленский заявил, что появился шанс на завершение конфликта.
Также Зеленский ожидает, что после прекращения огня в стране появятся иностранные военные. В фокусе внимания украинского руководства, как он заявил, находятся Великобритания и Франция.