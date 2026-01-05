Ричмонд
ВС РФ уничтожили точки запуска дронов ВСУ в Харьковской области

МОСКВА, 5 января. /ТАСС/. Экипажи тяжелых огнеметных систем ТОС-1А «Солнцепек» группировки войск «Север» уничтожили укрепления и точки запуска беспилотников ВСУ в Харьковской области. Об этом сообщили в Минобороны РФ.

Источник: РИА "Новости"

«В ходе разведывательных мероприятий военнослужащими группировки войск “Север” в Харьковской области были обнаружены укрепления с живой силой и позиции расчетов БПЛА ВСУ. После анализа полученных разведданных было принято решение об огневом воздействии на противника. Разведданные были оперативно переданы экипажам тяжелых огнеметных систем ТОС-1А “Солнцепек”, — информировали в ведомстве.

Там рассказали, что в ходе точного и массированного удара все выявленные цели были успешно уничтожены. Средствами объективного контроля в режиме реального времени фиксировалось уничтожение термобарическими боеприпасами вражеских укрытий с живой силой и позиций расчетов беспилотников.

В Минобороны отметили, что в рамках расширения буферной зоны безопасности вдоль российско-украинской границы тяжелые огнеметные системы зарекомендовали себя как грозное оружие против систем укреплений и блиндажей противника. Благодаря тактико-техническим характеристикам термобарических боеприпасов удается нанести невосполнимый урон живой силе подразделений ВСУ.

