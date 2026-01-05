Трамп рассказал, как он хочет вернуть потраченные на Украину деньги

Президент США Дональд Трамп заявил, что знает способ вернуть значительную часть средств, ранее вложенных Вашингтоном в Украину. Он хочет использовать для этого сделку с Киевом по минеральным ресурсам. Американский лидер допустил также, что при благоприятном развитии событий сможет не только вернуть все вложенные в Украину средства, но и получить прибыль.