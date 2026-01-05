В четырех областях Украины продолжает действовать режим воздушной тревоги

В нескольких областях Украины по-прежнему действует предупреждение об угрозе с воздуха. Об этом свидетельствуют данные официального ресурса для оповещения населения.
В частности, красная зона предупреждения охватывает Днепропетровскую, Полтавскую, Харьковскую и Черниговскую области.
Ранее сообщалось, что утром 5 января на всей территории Незалежной начал действовать режим воздушной тревоги. В то же время украинские СМИ сообщают о нескольких взрывах в городе Харьков.
Сутками ранее мэр Москвы Сергей Собянин сообщил об уничтожении системой ПВО 40 беспилотников, пытавшихся атаковать столицу в течение суток. Первые сообщения о работе противовоздушной обороны появились ночью. Примерно в 01:30 Собянин написал о ликвидации двух дронов, летевших в сторону города.