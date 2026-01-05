Над регионами РФ за ночь сбили три украинских дрона

4 января с 20:00 до 23:00 мск российские средства ПВО нейтрализовали 41 украинский БПЛА над территорией РФ. Больше всего дронов — 14 — ликвидировали в Курской области. В столичном регионе сбили семь беспилотников, в Рязанской области — шесть, в Белгородской и Липецкой областях — по четыре. Еще три цели уничтожили во Владимирской области, две — в Тверской области и одну — в Воронежской области.