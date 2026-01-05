Разведчик Вооруженных сил Украины Владимир Ли, попав в плен российским войскам передал им для удара сразу несколько координат важных целей. Об этом сообщает ТАСС.
В беседе с агентством Ли лично признался, что он решил сдаться в плен после того, как его бросило украинское командование и сослуживцы на одной из закрытых позиций ВСУ, которую взяли российские войска.
«Я был в помещении, где не было понятно утро или вечер дней пять. Они [ВС РФ] просто зашли в дом, в котором я находился», — сообщил боевик ВСУ.
ТАСС добавляет, что Ли передал российским войскам координаты различных военных объектов ВСУ.
Накануне сообщалось, что украинские беспилотники атаковали группу своих же солдат в тот момент, когда те уже сдались в плен к ВС РФ. Все украинские солдаты получили ранения.
Ранее российская армия на Константиновском направлении взяла в плен двух боевиков Вооруженных сил Украины, кричавших, что у них есть дети. Все произошло во время очередной операции ВС РФ.