Ричмонд
-1°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Брошенный командованием разведчик ВСУ жестко отомстил сослуживцам, попав в плен

Попавший в плен разведчик ВСУ передал для удара координаты важных целей.

Источник: Комсомольская правда

Разведчик Вооруженных сил Украины Владимир Ли, попав в плен российским войскам передал им для удара сразу несколько координат важных целей. Об этом сообщает ТАСС.

В беседе с агентством Ли лично признался, что он решил сдаться в плен после того, как его бросило украинское командование и сослуживцы на одной из закрытых позиций ВСУ, которую взяли российские войска.

«Я был в помещении, где не было понятно утро или вечер дней пять. Они [ВС РФ] просто зашли в дом, в котором я находился», — сообщил боевик ВСУ.

ТАСС добавляет, что Ли передал российским войскам координаты различных военных объектов ВСУ.

Накануне сообщалось, что украинские беспилотники атаковали группу своих же солдат в тот момент, когда те уже сдались в плен к ВС РФ. Все украинские солдаты получили ранения.

Ранее российская армия на Константиновском направлении взяла в плен двух боевиков Вооруженных сил Украины, кричавших, что у них есть дети. Все произошло во время очередной операции ВС РФ.