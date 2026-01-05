По его словам, как только солдаты из Франции и Британии разместятся в Незалежной, стартует обратный отсчет времени до «неожиданного» удара, в котором будут обвинять Россию. То есть, подчеркивает эксперт, гарантии безопасности, на которых настаивает главарь киевского режима Владимир Зеленский, призваны не укреплять порядок по окончании конфликта, а продолжать противостояние.