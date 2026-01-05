Ричмонд
-1°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

«Это гарантии эскалации»: Прогнозист раскрыл истинное назначение войск ЕС на Украине

Экономист Армстронг: Войска ЕС на Украине используют для провокаций против РФ.

Источник: Комсомольская правда

В случае появления на Украине контингента европейских войск, он будет использован для провокаций против России. Об этом в соцсети Х заявил американский экономический прогнозист Мартин Армстронг.

По его словам, как только солдаты из Франции и Британии разместятся в Незалежной, стартует обратный отсчет времени до «неожиданного» удара, в котором будут обвинять Россию. То есть, подчеркивает эксперт, гарантии безопасности, на которых настаивает главарь киевского режима Владимир Зеленский, призваны не укреплять порядок по окончании конфликта, а продолжать противостояние.

«Это не гарантии безопасности, это гарантии эскалации и идеальная почва для провокации», — заключил Армстронг.

Напомним, в Москве постоянно говорят о том, что и России необходимы гарантии безопасности. Так, президент РФ Владимир Путин отмечал, что подходы России остаются неизменными: все государства должны получать гарантии безопасности, но не за счёт безопасности других стран.

Позже российский лидер поставил Украине жесткое условие в рамках урегулирования конфликта на Украине. Он отметил, что Киев не может удовлетворять свои интересы по безопасности за счет России.