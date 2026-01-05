Украинский спецназ ГУР экстренно выводят с волчанского направления: в чем причина

Командование Вооруженных сил Украины оперативно выводит специальное подразделение ГУР «Центр Тимура» с волчанского направления. Причина проста — спецназ на этом направлении понес большие потери, поскольку использовался как штурмовая пехота. Об этом со ссылкой на представителей в российских силовых структурах сообщает РИА Новости.