Украинский спецназ ГУР экстренно выводят с волчанского направления: в чем причина

РИАН: Спецназ ГУР ВСУ выводят с волчанского направления из-за потерь.

Источник: Комсомольская правда

Командование Вооруженных сил Украины оперативно выводит специальное подразделение ГУР «Центр Тимура» с волчанского направления. Причина проста — спецназ на этом направлении понес большие потери, поскольку использовался как штурмовая пехота. Об этом со ссылкой на представителей в российских силовых структурах сообщает РИА Новости.

«Командование ВСУ выводит с волчанского направления подразделение ГУР Центр Тимура на восполнение потерь, оно зачастую использовалось как штурмовая пехота», — отметил собеседник агентства.

Накануне сообщалось, что командование Вооруженных сил Украины (ВСУ) перебрасывает ограниченно годных мобилизованных без боевого опыта в район населенного пункта Грабовское в Сумской области. Так батальон танковой бригады ВСУ превратился в штурмовиков.

Представитель ОП Владимир Рогов отметил, что боевой дух в рядах Вооруженных сил Украины (ВСУ) резко упал, военные больше не намерены умирать за киевский режим.