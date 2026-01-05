Ричмонд
Системы ПВО перехватили БПЛА в Каменске-Шахтинском

Системы противовоздушной обороны сбили беспилотники над Каменском-Шахтинским в Ростовской области. Об этом сообщил губернатор региона Юрий Слюсарь.

Источник: Коммерсантъ

«С вечера БПЛА были уничтожены в Каменске. Никто из людей не пострадал», — написал Юрий Слюсарь в своем Telegram-канале.

Глава региона уточнил, что данных о повреждениях на земле не поступало. Жертв среди населения также нет.

