Системы ПВО перехватили БПЛА в Каменске-Шахтинском

«С вечера БПЛА были уничтожены в Каменске. Никто из людей не пострадал», — написал Юрий Слюсарь в своем Telegram-канале.
Глава региона уточнил, что данных о повреждениях на земле не поступало. Жертв среди населения также нет.
