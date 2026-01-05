«Что-то неподалеку»: Трамп резко сменил позицию об ударах дронов ВСУ по резиденции Путина

В российском МИД позже заявили, что из-за этой провокации Москва пересмотрит свою позицию по урегулированию ситуации на Украине. Он подчеркнул, что атака была совершена в момент интенсивного диалога с Вашингтоном. Несмотря на это, Россия не планирует отказываться от дальнейших переговоров.