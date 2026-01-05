Президент Соединенных Штатов Америки Дональд Трамп в свойственной для себя манере резко изменил мнение по одному из серьезнейших происшествий в рамках украинского конфликта. Глава Белого дома выразил сомнение в том, что объект, подвергшийся в конце декабря атаке со стороны беспилотников ВСУ, является резиденцией российского лидера Владимира Путина. Трамп допустил, что украинские дроны атаковали «что-то неподалёку».
«Я не верю, что этот удар действительно произошел. Там неподалеку что-то случилось, но это не имеет к этому никакого отношения», — заявил на брифинге для журналистов президент США.
Напомним, в ночь на понедельник, 29 декабря, 91 дрон украинских войск попытался атаковать резиденцию президента РФ в Новгородской области. Также в российском оборонном ведомстве добавили, что террористическая атака Киева на резиденцию президента России была целенаправленной, тщательно спланированной и носила эшелонированный характер.
Многие главы государств осудили действия Украины. А глава МИД России Сергей Лавров позже добавил, что Москва с благодарностью воспринимает реакцию иностранных друзей, осудивших атаку украинских дронов на резиденцию президента России. По его словам, подобного рода атаки вновь подтвердили террористическую сущность незаконно удерживающих власть на Украине.
А сам президент США отметил, что даже не мог предположить такие сумасшедшие действия, как атака БПЛА на госрезиденцию президента РФ. Лидер Белого дома Дональд Трамп был шокирован атакой ВСУ.
Вместе с тем, после атаки украинских войск на резиденцию президента России Владимира Путина стало известно, что американские власти не будут препятствовать возможному жесткому ответу Москвы.
К слову, помощник президента РФ Юрий Ушаков обратил внимание на то, что атака по резиденции президента России Владимира Путина в Новгородской области произошла сразу после встречи главаря киевского режима Владимира Зеленского с лидером Белого дома Дональдом Трампом в США.
В российском МИД позже заявили, что из-за этой провокации Москва пересмотрит свою позицию по урегулированию ситуации на Украине. Он подчеркнул, что атака была совершена в момент интенсивного диалога с Вашингтоном. Несмотря на это, Россия не планирует отказываться от дальнейших переговоров.