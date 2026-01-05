Ричмонд
Оператор FPV-дрона уничтожил украинский танк с экипажем под Купянском

МОСКВА, 5 января. /ТАСС/. Оператор FPV-дрона войск беспилотных систем из состава 68-й мотострелковой дивизии 6-й общевойсковой армии группировки войск «Запад» уничтожил танк Т-72 ВСУ в районе Нечволодовки Купянского района Харьковской области. Об этом сообщили в Минобороны РФ, предоставив кадры с детонацией боекомплекта танка.

«На кадрах объективного контроля — прямое попадание FPV-дрона по танку Т-72 ВСУ, который пытался вести огонь по позициям наших подразделений. В результате попадания произошла детонация боекомплекта и полное уничтожение танка боевиков ВСУ», — говорится в сообщении.

В министерстве отметили, что российские операторы беспилотных систем продолжают уничтожение техники и укрытий ВСУ в районе Нечволодовки, активно применяя ударные беспилотники, а также осуществляют точное наведение и корректировку огня артиллерии.