Установку ПЗРК на дроны-камикадзе «Герань» объяснили

Если сообщения об установке переносных зенитно-ракетных комплексов (ПЗРК) на дроны-камикадзе «Герань» подтвердятся, то это станет еще одним логичным шагом по развитию одного из самых эффективных средств поражения за время проведения спецоперации. Об этом пишут авторы Telegram-канала «Военная хроника».