ВСУ потерли более 180 боевиков в зоне работы «Южной» группировки

МОСКВА, 5 янв — РИА Новости. Российская «Южная» группировка улучшила положение по переднему краю и нанесла поражение противнику в ряде районов ДНР, ВСУ потеряли более 180 военнослужащих, сообщили в Минобороны РФ.

Источник: © РИА Новости

«Подразделения “Южной” группировки войск улучшили положение по переднему краю. Нанесено поражение формированиям двух механизированных бригад ВСУ, бригады теробороны и бригады нацгвардии», — говорится в сводке российского ведомства.

Отмечается, что поражение было нанесено в районах Кривой Луки, Малиновки, Васютинского, Степановки, Миньковки, Закотногои Константиновки в ДНР.

«Противник потерял более 180 военнослужащих, танк, три боевые бронированные машины, четыре артиллерийских орудия и 21 автомобиль», — добавили в МО РФ.