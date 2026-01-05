ВСУ потерли более 180 боевиков в зоне работы «Южной» группировки

«Подразделения “Южной” группировки войск улучшили положение по переднему краю. Нанесено поражение формированиям двух механизированных бригад ВСУ, бригады теробороны и бригады нацгвардии», — говорится в сводке российского ведомства.
Отмечается, что поражение было нанесено в районах Кривой Луки, Малиновки, Васютинского, Степановки, Миньковки, Закотногои Константиновки в ДНР.
«Противник потерял более 180 военнослужащих, танк, три боевые бронированные машины, четыре артиллерийских орудия и 21 автомобиль», — добавили в МО РФ.