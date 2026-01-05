Минобороны рассказало о потерях ВСУ в зоне действий «Востока» за сутки

«Подразделения группировки войск “Восток” продолжили продвижение в глубину обороны противника. Нанесено поражение живой силе и технике механизированной, штурмовой бригад, двух штурмовых полков ВСУ и бригады теробороны в районах населенных пунктов Цветковое, Зализничное, Воздвижевка Запорожской области и Братское Днепропетровской области. ВСУ потеряли свыше 220 военнослужащих, боевую бронированную машину и два автомобиля», — говорится в сообщении ведомства.