Минобороны сообщило о контроле над Грабовским в Сумской области

Российские военнослужащие установили контроль над населенным пунктом Грабовское в Сумской области, сообщило Минобороны.

Источник: РИА "Новости"

По данным ведомства, населенный пункт заняли подразделения группировки войск «Север».

Село Грабовское находится в Сумском районе рядом с российской границей, на правом берегу реки Санок, на противоположном берегу от него — село Староселье (Белгородская область). В 2001 году в Грабовском проживало 724 человека.

За минувшие сутки подразделения группировки «Север» также нанесли удары по позициям трех бригад Вооруженных сил Украины (ВСУ) в районах населенных пунктов Мирополье и Садки в Сумской области, Волчанские Хутора и Графское в Харьковской области. По данным Минобороны России, ВСУ потеряли на этом направлении до 290 военнослужащих.

Материал дополняется.