ВСУ потеряли свыше 350 военных в зоне работы группировки «Центр»

«Подразделения группировки войск “Центр” заняли более выгодные рубежи и позиции. Нанесено поражение живой силе и технике двух механизированных, пехотной, десантно-штурмовой, аэромобильной бригад, двух штурмовых полков ВСУ, бригады морской пехоты, бригады теробороны и бригады нацгвардии в районах населенных пунктов Гришино, Торское, Новоалександровска, Доброполье, Белицкое, Торецкое Донецкой Народной Республики, Новопавловка и Новоподгородное Днепропетровской области. Потери противника составили свыше 350 военнослужащих, 12 боевых бронированных машин и шесть пикапов», — говорится в сообщении российского оборонного ведомства.