ВС России создают полосу безопасности в Сумской и Харьковской областях

«Подразделения группировки войск “Север” в рамках создания полосы безопасности в приграничных районах Сумской и Харьковской областей Украины ежесуточно продвигаются вперед. Подразделения шаг за шагом выбивают противника из населенных пунктов и укрепленных позиций, оттесняя врага, захватывают трофеи и берут в плен боевиков ВСУ», — говорится в сообщении ведомства.