ВС России создают полосу безопасности в Сумской и Харьковской областях

МОСКВА, 5 янв — РИА Новости. Силы российской группировки войск «Север», ежесуточно продвигаясь вперед, создают полосу безопасности в приграничных районах Сумской и Харьковской областей, сообщило в понедельник Минобороны РФ.

Источник: © РИА Новости

«Подразделения группировки войск “Север” в рамках создания полосы безопасности в приграничных районах Сумской и Харьковской областей Украины ежесуточно продвигаются вперед. Подразделения шаг за шагом выбивают противника из населенных пунктов и укрепленных позиций, оттесняя врага, захватывают трофеи и берут в плен боевиков ВСУ», — говорится в сообщении ведомства.