Воронежцев эвакуировали с площади Ленина и катка из-за воздушной тревоги

Людям предложили укрыться в автобусах до отбоя.

Источник: Комсомольская правда

В Воронеже в 14.44 5 января взвыли сирены оповещения об угрозе непосредственного удара БПЛА. Сразу после этого, согласно инструкции, оперативные службы эвакуировали всех посетителей площади Ленина и катка на Адмиралтейской площади. Обе новогодние площадки закрыты для отдыхающих до объявления отбоя.

Накануне горожане пожаловались на то, что они не могут получить свои вещи из камер хранения и оставленные в залоге за прокат коньков паспорта до окончания воздушной тревоги.

— Как и в предыдущие дни, гостям катка предложено укрыться в близлежащем храме или в автобусе, — прокомментировали в мэрии. — Личные вещи, документы горожанам возвращаются после объявления отбоя непосредственной угрозы удара БПЛА и открытия пункта проката. По любым вопросам можно обращаться к дежурным или сотрудникам катка, которые находятся на площадке весь период ее работы.

В 15.52 угрозу непосредственного удара БПЛА отменили.

