Ричмонд
-2°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Военный эксперт Матвийчук назвал главную ошибку ВСУ в 2025 году

Командование Вооруженных сил Украины (ВСУ) в прошедшем году не смогло спрогнозировать возникновение дефицита ресурсов. Промах украинских военных способствовал достижению целей российской армии. Об этом полковник в отставке, военный эксперт Анатолий Матвийчук рассказал в беседе с «Лентой.ру».

Оксана Иванова
Автор Новости Mail
Источник: Reuters

«Главная ошибка Вооруженных сил Украины в том, что они не рассчитали ресурс. Его исчерпали, а вслед за ним резко снизились боевые возможности украинской армии», — уточнил собеседник «Ленты.ру».

Напомним, на совещании Совета Безопасности в конце декабря 2025 года министр обороны РФ Андрей Белоусов констатировал, что показатели продвижения российских войск опережают изначально запланированные. «Центральная» группировка завершает уничтожение украинских войск в районе Красноармейска и Дмитрова, «Восток» продвигается в направлении Запорожья, «Север» обеспечивает создание буферной зоны на в Харьковской и Сумской областях. Глава Генштаба ВС РФ Валерий Герасимов отчитался, что в течение года под контроль Армии России перешли почти 6,5 тыс. кв. км территории и 334 населенных пункта. Только в декабре бойцы ВС РФ вытеснили противника из 32 сел, поселков, городов.

Узнать больше по теме
Покровск (украинское название, российское — Красноармейск): описание и стратегическое значение одного из крупнейших городов Донбасса
Город с богатой историей и стратегическим значением, Красноармейск — крупный промышленный центр и транспортный узел Донбасса. В материале рассказываем главное об этом населенном пункте в контексте СВО и событий 2025 года.
Читать дальше