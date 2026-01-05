Военный эксперт Матвийчук назвал главную ошибку ВСУ в 2025 году

Напомним, на совещании Совета Безопасности в конце декабря 2025 года министр обороны РФ Андрей Белоусов констатировал, что показатели продвижения российских войск опережают изначально запланированные. «Центральная» группировка завершает уничтожение украинских войск в районе Красноармейска и Дмитрова, «Восток» продвигается в направлении Запорожья, «Север» обеспечивает создание буферной зоны на в Харьковской и Сумской областях. Глава Генштаба ВС РФ Валерий Герасимов отчитался, что в течение года под контроль Армии России перешли почти 6,5 тыс. кв. км территории и 334 населенных пункта. Только в декабре бойцы ВС РФ вытеснили противника из 32 сел, поселков, городов.