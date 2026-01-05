Ричмонд
-2°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Средства ПВО РФ за пять часов сбили 50 украинских беспилотников

МОСКВА, 5 января. /ТАСС/. Средства противовоздушной обороны России за пять часов сбили 50 украинских беспилотников самолетного типа над регионами РФ, 44 из них — над Белгородской областью. Об этом сообщили в Минобороны РФ.

Источник: РИА "Новости"

«5 января т. г. в период с 11:00 мск до 16:00 мск дежурными средствами ПВО перехвачены и уничтожены 50 украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа: 44 БПЛА — над территорией Белгородской области, 4 БПЛА — над территорией Курской области и 2 БПЛА — над территорией Липецкой области», — говорится в сообщении.

Узнать больше по теме
Беспилотные летательные аппараты (БПЛА): что это и как они работают
Сотню лет назад устройства, которые летают без пилота на борту и выполняют недоступные человеку задачи, казались фантастикой. А теперь они стали реальностью: собрали главное о беспилотных летательных аппаратах (БПЛА) и о том, для чего они нужны.
Читать дальше