Средства ПВО РФ за пять часов сбили 50 украинских беспилотников

«5 января т. г. в период с 11:00 мск до 16:00 мск дежурными средствами ПВО перехвачены и уничтожены 50 украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа: 44 БПЛА — над территорией Белгородской области, 4 БПЛА — над территорией Курской области и 2 БПЛА — над территорией Липецкой области», — говорится в сообщении.
